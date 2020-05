In Weimar in Thüringen sind Bilder von KZ-Überlebenden in einer Freiluftausstellung verunstaltet worden.

Auf den Porträts seien Flugblätter mit Bezug zur Corona-Pandemie angebracht worden, teilte ein Behördensprecher heute mit. Der Vorfall sei bereits am Donnerstag entdeckt worden. Der Organisator der Ausstellung, Kranz, hatte bereits von einer ähnlichen Tat vor rund einer Woche berichtet.



Die Ausstellung "Die Zeugen" mit 16 Fotoporträts ehemaliger Gefangener des NS-Konzentrationslagers Buchenwald säumt die Straße vom Weimarer Hauptbahnhof bis zum neuen Bauhaus-Museum. Am 11. April hatte sich die Befreiung des Lagers durch US-Truppen zum 75. Mal gejährt.