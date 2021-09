Bundesaußenminister Maas hat das 30-jährige Bestehen des sogenannten "Weimarer Dreiecks" gewürdigt.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Polen, Le Drian und Rau, sagte Maas, das Weimarer Dreieck lebe. Es gebe trotz Reibungen und Differenzen eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Maas richtete sich damit gegen Kritik, wonach das trilaterale Format in den vergangenen Jahren weitgehend an Bedeutung verloren habe.



Das Weimarer Dreieck war 1991 - 13 Jahre vor dem EU-Beitritt Polens - von den damaligen Außenministern Genscher, Dumas und Skubiszewski in der thüringischen Stadt ins Leben gerufen worden. Ziel war es damals, nach der Überwindung der europäischen Teilung die drei Staaten näher zusammenzubringen.

