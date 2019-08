100 Jahre nach der Unterzeichnung der Weimarer Verfassung hat Bundesfamilienministerin Giffey zum aktiven Einsatz für die Demokratie aufgerufen.

Die Lehre der Weimarer Republik sei, dass jede Bürgerin und jeder Bürger für die Demokratie verantwortlich sei, sagte die SPD-Politikerin anlässlich eines Festes am Ort der Unterzeichnung der Verfassung auf Schloss Schwarzburg in Thüringen.



Am 11. August 1919 hatte der sozialdemokratische Reichspräsident Ebert die Verfassung der ersten deutschen parlamentarischen Demokratie unterschrieben. Eberts Nachfolger von Hindenburg ernannte 1933 Hitler zum Reichskanzler und besiegelte damit das Ende der Demokratie.