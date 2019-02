Der Politikwissenschaftler Andreas Braune hat angesichts des heutigen 100. Jahrestages der Weimarer Nationalversammlung für eine Neubewertung der Epoche geworben.

Braune sagte im Deutschlandfunk (Audio), die Weimarer Verfassung als Grundlage der ersten Demokratie in Deutschland sei viel besser als ihr Ruf. Auch habe die heutige Ordnung des Grundgesetzes weit mehr mit der Weimarer Verfassung gemein und dieser auch deutlich mehr zu verdanken, als man dies lange gesehen habe. Vielmehr habe man das Grundgesetz in der Vergangenheit sehr stark in Abgrenzung zur Weimarer Verfassung betrachtet. Dies bewerteten Forschung und auch die Politik mittlerweile jedoch anders, betonte der Stellvertretender Leiter der Forschungsstelle Weimarer Republik an der Universität Jena. Er wies zugleich darauf hin, dass die Verfassung der damaligen Zeit einen erheblichen und sehr innovativen Teil mit Grundrechten umfasst habe. Diese hätten jedoch eher Verlautbarungscharakter gehabt, zudem habe es an der Umsetzung gemangelt.



Allerdings - so Braune weiter - könne eine Verfassung allein noch keine Demokratie begründen. In der Weimarer Republik habe eine starke gesellschaftliche Spaltung geherrscht, zudem hätten zahlreiche Akteure aus Politik und Gesellschaft aktiv gegen die Verfassung gearbeitet. Unter solchen Umständen werde es selbst für die beste Verfassung der Welt schwierig. Dies müsse man, wenn man heute über die sogenannten Weimarer Verhältnisse urteile, stets mitbedenken. Eine Verfassung auf dem Papier sage schließlich nicht viel aus über den Zustand einer Demokratie. Vielmehr komme es auf die Menschen an, diese auch mit Leben zu füllen.