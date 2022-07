Der SPD-Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten (imago)

Der Ringtausch mit Tschechien funktioniere. Es gebe klare Signale, dass die Tschechen die zugesagten Waffen an die Ukraine lieferten und Deutschland Ersatz leiste, erklärte Joe Weingarten. Auch mit Griechenland komme man voran. Bei Polen müsse man berücksichtigen, dass es dort neben der Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen auch politische Interessen gebe. Diese seien nicht unbedingt deckungsgleich mit der Haltung der Deutschen.

Robin Wagener von den Grünen betonte, der Ringtausch sei grundsätzlich eine gute Idee. Dabei spreche man aber immer von altem sowjetischen Material. Mit modernen schweren Waffen westlicher Bauart, wie sie derzeit geliefert würden, könne die ukrainische Armee im Krieg gegen Russland deutlich größere Fortschritte erzielen. Diesen Eindruck habe er vor Kurzem auch bei persönlichen Gesprächen in Kiew gewonnen, sagte der Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe.

Die Idee des Ringtauschs entstand kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs. Ziel war es, das Land möglichst schnell mit schweren Waffen zu versorgen. Verhandelt wurde mit Polen, Slowenien, der Slowakei, Tschechien und Griechenland. Der Ringtausch sieht vor, dass östliche Bündnispartner Panzer sowjetischer Bauart in die Ukraine liefern und dafür westliche Fabrikate unter anderem aus Deutschland erhalten. Das funktioniert aber nicht so schnell wie erwartet. Seit dem Wochenende gibt es eine Diskussion darüber, ob auch Kampf- und Schützenpanzer direkt in die Ukraine geliefert werden sollten.

Aus Sicht des CDU-Politikers Ruprecht Polenz wird die Debatte um den Ukraine-Krieg in Deutschland zu einseitig geführt. Viele würden von einem regionalen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland sprechen, sagte der ehemalige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses in der Diskussionsrunde. Man sei betroffen, verfolge die Ereignisse aber doch eher in einer Zuschauerrolle. Dabei gebe es eine globale Dimension des Konflikts, so Polenz. Putin strebe eine neue Weltordnung an. Erst wenn man dies verstanden habe, würden die Maßnahmen der Bundesregierung zur Unsterstützung der Ukraine richtig bewertet. Laut Polenz ist noch mehr Kommunikation nötig, um die Zustimmung in allen Teilen der deutschen Bevölkerung zu erreichen.

Die Gesprächsrunde "Putins Krieg und Deutschlands Waffen - Die Zuverlässigkeit deutscher Außenpolitik" können Sie auch nachhören.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.