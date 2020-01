Im Prozess gegen den früheren Filmproduzenten Weinstein hat ihm die Staatsanwaltschaft in ihrem Eröffnungsplädoyer noch einmal schwere Sexualverbrechen vorgeworfen.

Die Beweise würden zeigen, dass Weinstein ein Sexualstraftäter und Vergewaltiger sei, sagte Anklägerin Hast in New York. Der Produzent habe seine Macht in der Unterhaltungsindustrie genutzt, um seine Opfer zu bedrängen und ihr Schweigen sicherzustellen.



In dem Prozess geht es um zwei Frauen: Weinstein soll eine von ihnen im Jahr 2013 vergewaltigt und die andere im Jahr 2006 zum Oralsex gezwungen haben. Insgesamt haben ihm mehr als 80 Frauen in den vergangenen Jahren sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht Weinstein lebenslange Haft. Er weist die Anschuldigungen zurück und spricht von einvernehmlichem Sex. Das Bekanntwerden der Vorwürfe hatte die weltweite "MeToo"-Bewegung gegen männliche sexuelle Gewalt ausgelöst.