Nach der Verurteilung des US-amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein haben sich zahlreiche Frauen und auch einige Männer zu Wort gemeldet - darunter diejenigen, die im Oktober 2017 die Affäre Weinstein ins Rollen gebracht hatten.

Der US-amerikanische Journalist Ronan Farrow erklärte auf Twitter: "Das Urteil im New Yorker Prozess gegen Harvey Weinstein ist das Ergebnis der Entscheidung mehrerer Frauen, sich mit hohen persönlichen Kosten und Risiken an Journalisten und Staatsanwälte zu wenden." Der Sohn von Woody Allen hatte mit seiner Reportage über die Anschuldigungen gegen Weinstein in dem Magazin "The New Yorker" der #MeToo-Bewegung den Weg bereitet. „Bitte haltet diese Frauen heute in euren Gedanken", schrieb Farrow weiter.

"Überlebende weinen und feiern"

Zu den Frauen, mit denen der Journalist gesprochen hatte, zählt auch die italienische Schauspielerin Asia Argento. Auf Instagram postete sie nach dem Urteil ein Foto, das sie zusammen mit einer weiteren Schauspielerin zeigt. „Harvey Weinstein ist jetzt ein verurteilter Vergewaltiger. Zwei Überlebende weinen und feiern", erklärte Argento.



Auch die Schauspielerin Ashley Judd meldete sich zu Wort, die ebenso zu den Weinstein-Anklägerinnen der ersten Stunde zählt. "An all die Frauen, die in diesem Prozess ausgesagt haben und durch eine traumatische Hölle gegangen sind: Ihr habt Frauen und Mädchen überall einen großen Dienst erwiesen, danke", schrieb Judd auf Twitter.



Und die Schauspielerin Rose McGowan schrieb, das Urteil sei ein großer Schritt nach vorne für die "kollektive Heilung" der Betroffenen.

"Es ging immer um mehr als nur um einen Mann"

Die im Zuge der #MeToo-Debatte in Hollywood gegründete Initiative "Time's Up" bezeichnete das Urteil als Zeichen einer "neuen Ära der Gerechtigkeit". In einer gemeinsamen Mitteilung von 23 Frauen, die Weinstein sexuelle Übergriffe vorwerfen, wurde dennoch beklagt, dass er nicht in allen Punkten schuldig gesprochen worden sei. Die Arbeit sei noch lange nicht vorbei, heißt es auf dem Twitter-Account der Initiative. "Es ging immer um so viel mehr als nur um einen Mann."



Mehr als 80 Frauen werfen dem Filmproduzenten Weinstein sexuelle Gewalt vor. Am Montag wurde der Gründer der Filmproduktionsfirma "Miramax" vom Obersten New Yorker Gericht wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen. Zuvor hatten sich die Geschworenen tagelang beraten. In zwei Anklagepunkten wegen wiederholter sexueller Angriffe wurde der 67-Jährige dagegen freigesprochen. Die Jury sprach Weinstein zudem der Vergewaltigung in einem minder schweren Fall schuldig, nicht der schweren Vergewaltigung.



Das Gericht will das Strafmaß am 11. März verkünden. So lange muss Weinstein in Haft bleiben. Sein Anwalt kündigte an, Berufung einzulegen.