Die Bundesregierung sieht die internationale Ordnung bedroht und will deshalb den Multilateralismus stärken. Unter anderem brauche es Reformen der internationalen Organisationen, heißt es in einem nun beschlossenen sogenannten Weißbuch. Außenminister Maas sprach von hohen Erwartungen an Deutschland.

Bei der Vorstellung des "Weißbuchs Multilateralismus" beklagte Maas eine Schwächung der internationalen Organisationen durch autoritäre Staaten, aber auch durch die Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Trump. In dessen vier Regierungsjahren sei es darum gegangen, den Multilateralismus auch über Trump hinweg "zu überwintern", sagte Maas. In dieser Zeit waren die USA unter anderem aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten, hatten einen Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation beantragt sowie den internationalen Atomvertrag mit dem Iran gekündigt. Der aktuelle US-Präsident Biden machte viele Schritte seines Vorgängers rückgängig. Deutschland und Frankreich gründeten zu Trumps Zeiten die so genannten "Allianz für den Multilateralismus", ein loses Netzwerk von mittlerweile 70 Ländern.



Zudem brauche es aber Reformen in den internationalen Organisationen, sagte Maas. Die internationalen Erwartungen an Deutschland seien groß. "Auch in der Zukunft sollen wir, so wünschen sich das viele unserer Partner, eine große Rolle bei der Stärkung und Reform und Weiterentwicklung des internationalen Ordnungssystems spielen."



Das "Weißbuch Multilateralismus" ist das Ergebnis eines Dialogs mit nationalen und internationalen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, Mitgliedern des Deutschen Bundestags und der Bundesregierung. Mit dem Weißbuch begründet die Bundesregierung die aus ihrer Sicht notwendige Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten und geht zudem auf Kritik und aktuelle Entwicklungen ein.

Warum Multilateralismus?

Die Bundesregierung begründet das so: Deutschlands Wohlstand und Sicherheit sowie seine außenpolitische Handlungsfähigkeit hängen von der Einbindung in Bündnisse, multilaterale Organisationen und internationale Vereinbarungen ab. Zudem gehe es um Stabilität und Berechenbarkeit, die durch internationale Organisationen und Verträge geschaffen würden. Dabei gehe es etwa auch um den Handels- und Wirtschaftsbereich. Stabilität in diesem Bereich sei etwa eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg Deutschlands als Exportnation.

Welche Entwicklungen in der internationalen Zusammenarbeit benennt das Weißbuch?

Das Weißbuch beschreibt etwa, wie sich die globalen Machtverhältnisse aus deutscher Sicht verschoben haben beziehungsweise derzeit verschieben. Deutschland werde im kommenden Jahrzehnt voraussichtlich das einzige Land der Europäischen Union sein, das noch zu den zehn größten Volkswirtschaften der Welt gehöre, heißt es. Mit China, Indien, Japan und Indonesien könnten dann vier der fünf größten Volkswirtschaften in Asien sein. Immer mehr Staaten auch aus Afrika und Lateinamerika würden ihre eigenen politischen Vorstellungen in die internationalen Organisationen einbringen können. Dies sei eine positive Entwicklung.



Allerdings gebe es auch negative Entwicklungen im Multilateralismus: Die internationale Ordnung stehe unter massivem Druck, heißt es. Manche Staaten würden offen gegen internationales Recht und freiwillig geschlossene Verträge verstoßen und machten selbst vor gewaltsamen Annexionen nicht halt. Sie missachteten die Entscheidungen internationaler Gerichte und verletzten Vereinbarungen zum Schutz grundlegender Menschenrechte - obwohl sie sich zu ihnen als Mitglieder der UNO, des Europarates oder anderer multilateraler Organisationen verbindlich verpflichtet hätten. Die Bundesregierung sieht durch diese Entwicklungen - die unter anderem auf Russland anspielen dürften - etwa die Gefahr, dass "diese meist autoritär regierten Staaten" die allgemeine Akzeptanz von Normen gefährden könnten und die "ordnende Kraft" des internationalen Systems infrage stellen.



Gefährlich für die internationale Ordnung seien vor allem Versuche, bewährte Regeln in multilateralen Foren zum Vorteil eines oder weniger Staaten zu ändern oder gar Kernnormen des internationalen Völkerrechts - wie die Menschenrechte - umzudeuten. Dabei würden etwa Wirtschaftsmacht und Infrastrukturpolitik meist ohne Berücksichtigung von internationalen Menschenrechts-, Umwelt- oder Arbeitsstandards als Druckmittel eingesetzt, um etwa die Unterstützung anderer Staaten zu erlangen.



Eine weitere Entwicklung benennt das Weißbuch: In vielen Gesellschaften, auch in manchen westlichen, wachse die Kritik an einer scheinbar ineffektiven und daher vermeintlich zu kostspieligen internationalen Zusammenarbeit.

Wie will die Bundesregierung auf diese Entwicklungen reagieren?

Deutschland stelle sich einer "Demontage der internationalen Ordnung" frühzeitig entgegen, heißt es im Weißbuch. Dies tue man gemeinsam mit seinen Partnern, allen voran mit der EU und ihren Mitgliedstaaten, aber auch mit Gleichgesinnten aus der ganzen Welt. Kritik am multilateralen System sei "berechtigt und notwendig", wenn sie zu Verbesserung und Reform beitrage. Das internationale System müsse stetig angepasst und verbessert werden, denn auch die Herausforderungen seien im Wandel. Im Weißbuch weist die Bundesregierung aber jene Kritik als "irreführend und gefährlich" zurück, die suggeriere, dass sich globale Herausforderungen wie Klimawandel, Bevölkerungsentwicklung, Flucht und irreguläre Migration oder Cybersicherheit allein als Nationalstaat und ohne Verhandlungsprozesse bewältigen ließen.



Das Ziel müsse nun sein, die internationale Ordnung gegen Versuche ihrer Demontage ebenso zu wappnen wie gegen globale und regionale Schocks, wie zum Beispiel Pandemien oder Wirtschaftskrisen. Dafür brauche es handlungsfähige, effiziente internationale Institutionen, heißt es. Konkret will sich Deutschland dem Weißbuch zufolge etwa dafür einsetzen, dass der UNO-Sicherheitsrat reformiert wird. Er solle mehr Mitglieder und "eine ausgewogenere regionale Repräsentation" bekommen. Gefordert wird daneben, dass auch neuartige autonome Waffensysteme der internationalen Rüstungskontrolle unterliegen. Humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit sollen effizienter und besser verzahnt werden.



Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.