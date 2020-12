Bei der Opferschutzorganisation "Weißer Ring" haben sich im Jahr der Corona-Pandemie deutlich mehr Menschen gemeldet, die Gewalt erfahren haben. Die Organisation bietet ein Hilfetelefon und auch Online-Beratung.

In den ersten zehn Monaten 2020 wurde der Weiße Ring gut zehn Prozent häufiger kontaktiert als im Vorjahreszeitraum. Die betroffenen Personen waren Opfer häuslicher Gewalt, von Sexualdelikten und Körperverletzung. Der Vorsitzende des Weißen Rings, Ziercke, ist vor allem wegen steigender Zahlen in der zweiten Jahreshälfte besorgt. Häusliche Gewalttaten zeigten sich seiner Erfahrung zufolge erst nach und nach in der Statistik. Man wisse aus Studien, dass Frauen bis zu sieben Anläufe brauchten, um sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu befreien, sagte Ziercke der Deutschen Presse-Agentur. Dazu komme in Zeiten des Lockdowns die Gefahr von Gewalt gegen Kinder und des unentdeckten Missbrauchs.

Hilfe holen

Die Organisation appelliert an Opfer von häuslicher Gewalt, sich an Hilfeeinrichtungen zu wenden. Zudem solle man mit offenen Augen auf die Mitmenschen in seinem Umfeld achten.



Der Weiße Ring bietet ein Hilfetelefon unter der Nummer 116 006. Anrufe sind bundesweit kostenlos, und man muss seinen Namen nicht nennen. Das Telefon ist jeden Tag von 7 bis 22 Uhr zu erreichen. Auch eine Onlineberatung und weitere Hilfen sind möglich.

Hilfetelefon in vielen Sprachen

Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben. Unter der Nummer 08000 116 016 und via Online-Beratung werden Betroffene unterstützt - anonym und kostenfrei.

Die Beratunge ist in 17 verschiedenen Sprachen und auch in Gebärdensprache möglich.



Hier gibt es Informationen zum Hilfetelefon in Leichter Sprache.



Hilfe für Kinder und Jugendliche: Nummer gegen Kummer, Telefon 116 111, anonym und kostenlos vom Festnetz und Handy, montags bis samstags 14 bis 20 Uhr.



Elterntelefon 0800 110 550, anonym und kostenlos vom Handy und Festnetz, montags bis freitags 9 bis 17 Uhr, dienstags und donnerstags bis 19 Uhr.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.