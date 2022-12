Opferhilfsorganisation

Opfer von häuslicher Gewalt sind oftmals Frauen. (imago stock&people, 85814734 )

Wie der Bundesvorsitzende der Organisation, Liesching, der Deutschen Presse-Agentur sagte, wurden 2022 mehr als 3.000 Fälle registriert. Im vergangenen Jahr waren es knapp 2.800 Fälle, im Jahr vor der Pandemie 2.390. In fast einem Fünftel aller Delikte, in denen der Weiße Ring hilft, gehe es um Gewalt in den eigenen vier Wänden, hieß es. Häusliche Gewalt, Sexualdelikte und Stalking machten zusammen mehr als 50 Prozent der Opferfälle aus. 77 Prozent der Hilfesuchenden seien Frauen.

