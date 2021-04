US-Präsident Biden hat dem russischen Staatschef Putin ein Treffen in einem Drittstaat vorgeschlagen.

Biden sagte nach Angaben des Weißen Hauses in einem Telefonat mit Putin, eine solche Begegnung könnte in den kommenden Monaten stattfinden. Bei einem Treffen könne die ganze Bandbreite möglicher Themen ansprechen. Die Beziehungen der beiden Politiker gelten als angespannt. Biden hatte im März auf die Frage, ob er Putin für einen Mörder halte, mit: "Das tue ich" geantwortet. Putin schlug als Reaktion eine Live-Debatte vor.



Biden zeigte sich in dem heutigen Telefonat mit dem russischen Präsidenten besorgt über die Verlegung russischer Truppen in die Nähe der Grenze zur Ukraine. Die NATO forderte den sofortigen Abzug der Soldaten.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.