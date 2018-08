Das Weiße Haus hat falsche Zahlen zur Arbeitsmarkt-Bilanz von Präsident Obama genannt und das später bedauert. Vorausgegangen war eine Pressekonferenz, auf der es um die Beschäftigung von Afro-Amerikanern ging - und um die Frage, ob sich Obamas Nachfolger Trump rassistisch geäußert hat.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, erklärte vor den Journalisten im täglichen Briefing in Washington, in der gesamten Amtszeit von Obama seien 195.000 neue Jobs für Afro-Amerikaner in den USA entstanden. Sie fügte hinzu: "Präsident Trump hat in seinen ersten anderthalb Jahren bereits dreimal mehr geschafft als Obama in acht Jahren."



Diese Behauptung ist falsch. Offiziellen Statistiken zufolge ist die Beschäftigung unter Afro-Amerikanern in den USA von Januar 2009 bis Januar 2017 um fast drei Millionen gestiegen. Der Vergleich zu Trump: von Januar 2017 bis Juli 2018 stieg die Zahl um 700.000.



Das Weiße Haus korrigierte die Angaben später. Die Wirtschaftsberater im "Council of Economic Advisers" des Weißen Hauses (CEA) übernahmen die Verantwortung und twitterten: "Entschuldigung für die frühere Fehlkommunikation an Sanders." Außerdem veröffentlichte der CEA Statistiken über die Veränderungen bei der Beschäftigung von Minderheiten in den ersten 20 Monaten nach den drei vergangenen Präsidentschaftswahlen. Bei "Black/Afro-American" heißt es dort, nach der ersten Wahl Obamas habe die Zahl um 636.000 abgenommen. Nach der zweiten Wahl lag sie demnach bei plus 831.000, und nach der Wahl von Trump bei plus 848.000. Was mit den Zahlen genau belegt werden soll - möglicherweise ein Erfolg für Trump - wird nicht näher erklärt.



Sarah Huckabee Sanders selbst twitterte: "Correction for today's briefing". Die Zahlen für Trump und Obama seien korrekt gewesen, nicht aber der Zeitraum im Falle Obamas (also der Bezug auf die gesamten acht Jahre seiner Amtszeit). Welchen Zeitraum die genannten 195.000 Stellen umfassten, sagte sie nicht. Sanders schrieb weiter, sie bedauere den Fehler, entschuldige sich aber nicht für die 700.000 Jobs, die unter Trump für Afro-Amerikaner entstanden seien. Unklar blieb, warum sie glaubte, sich für diese Zahl entschuldigen zu müssen.



Eigentlich ging es vorher in der Pressekonferenz um etwas ganz Anderes - um den Vorwurf, dass Präsident Trump sich möglicherweise rassistisch äußerte. Es ging konkret um die Frage, ob Trump Afro-Amerikaner mit dem "n-word" beleidigt hat - das steht für "nigger". Die frühere Mitarbeiterin Newman hatte behauptet, er habe das Wort etwa in seiner damaligen Fernsehreihe "The Apprentice" verwendet. Sanders wurde gefragt, ob sie garantieren könne, dass die Amerikaner das Wort niemals in einer Aufnahme zu hören bekämen. Sie antwortete, sie habe das Wort zwar nie von Trump gehört, könne aber auch "nichts garantieren".



Das Thema "fake news" spielt seit dem Amtsantritt eine große Rolle in den USA. Trump selbst wirft Medien wie CNN und der "New York Times" regelmäßig vor, fake news zu sein bzw. zu veröffentlichen. Andererseits wird auch dem Präsidenten regelmäßig vorgehalten, falsche Zahlen, Statistiken und Fakten zu zitieren. Zuletzt hatte es eine Kontroverse darüber gegeben, dass Trump die Kriminalitätszahlen in Deutschland als stark gestiegen bezeichnete. In Deutschland wurde zudem darüber debattiert, ob man angesichts von Trumps Äußerungen auch als Nachrichtenmedium eine "Haltung" einnehmen müsse.