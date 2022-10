Das Weiße Haus in Washington (picture-alliance/Fotostand)

Man habe keine Hinweise darauf, dass Moskau unmittelbar einen Einsatz von Nuklearwaffen vorbereite, sagte die Sprecherin Bidens, Jean-Pierre. Zudem stellte sie klar, die jüngste Äußerung des US-Präsidenten gehe nicht auf neue Geheimdienstinformationen zurück.

Biden hatte auf einer Veranstaltung in New York vor einem - so wörtlich - "Armageddon" gewarnt und erklärt, das Risiko einer nuklearen Apokalypse sei so hoch wie seit der Kubakrise vor 60 Jahren nicht mehr.

In Deutschland forderte die Linkspartei eine Stellungnahme der Bundesregierung dazu. Ihr Fraktionschef im Bundestag, Bartsch, sagte in Berlin, wenn der amerikanische Präsident vor einem atomaren Armageddon warne, müssten bei der Bundesregierung alle Alarmglocken schrillen. Im Februar hätten die USA den Angriff Russlands auf die Ukraine vorausgesagt, während die Bundesregierung und Europa die Gefahr unterschätzt hätten. Dieser Fehler dürfe sich nicht wiederholen.

