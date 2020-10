US-Präsident Trump hat seine Arbeit im Oval Office nach Angaben eines Sprechers des Weißen Hauses wieder aufgenommen.

Sechs Tage nach Bekanntwerden seiner Corona-Infektion habe er sich an seinen Arbeitsplatz begeben und sei dort über aktuelle Themen informiert worden. Trumps Leibarzt erklärte, zuvor seien bei dem Präsidenten seit über 24 Stunden keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung mehr aufgetreten. Zudem habe er den vierten Tag in Folge kein Fieber mehr gehabt und auch sonst stabile Werte aufgezeigt. Trump war bereits am Montag nach einem dreitägigen Klinikaufenthalt ins Weiße Haus zurückgekehrt.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.