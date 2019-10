US-Präsident Trump hat einen Nachfolger für das Energieministerium benannt.

Nach dem angekündigten Rückzug des jetzigen Ministers Perry soll dessen bisheriger Stellvertreter, Brouillette, Chef der Behörde werden. Das gab Trump per Twitter bekannt.



Perry will zum Jahresende zurücktreten. Er hatte in einem Interview eingeräumt, sich mit Trumps Anwalt Giuliani zum Thema Korruption in der Ukraine-Affäre ausgetauscht zu haben und sollte dem Repräsentantenhaus dazu Rede und Antwort stehen. Die Demokraten hatten in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit der Ukraine-Affäre Dokumente aus dem Energieministerium angefordert.