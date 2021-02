Die USA haben ihre Rückkehr in den UNO-Menschenrechtsrat angekündigt.

Außenminister Blinken erklärte in Washington, die Außenpolitik der neuen Regierung unter Präsident Biden fuße auf Demokratie und der Wahrung der Grundrechte. Deshalb werde sein Land zunächst als Beobachter wieder in dem Gremium mitreden und dort auch Resolutionen einbringen. Der Rat könne ein wichtiges Instrument sein, um Tyrranei und Ungerechtigkeit zu bekämpfen, meinte Blinken.



Die USA waren im Juni 2018 unter dem damaligen Präsidenten Trump aus dem UNO-Gremium ausgetreten. Trump warf dem Rat Voreingenommenheit gegenüber Israel und Reformunwillen vor. Unter Präsident Biden sind die USA bereits auch wieder in das Pariser Klimaschutzabkommen eingetreten und haben den Ausstieg bei der Weltgesundheitsorganisation gestoppt.

