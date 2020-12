Syrien wirft Deutschland die Unterstützung von Terrorgruppen vor, weil es ein ehemals führendes Mitglied der Rettungsorganisation Weißhelme aufgenommen hat.

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, das Außenministerium in Damaskus sehe es daher als bestätigt an, dass Deutschland an feindseligen Aktionen gegen Syrien beteiligt sei. Der Leiter der Weißhelme, al-Saleh, wies die Vorwürfe zurück. Es sei bekannt, dass das syrische Regime fern jeder Realität lebe, sagte er. Ziel sei es, die Organisation zu diffamieren, da sie Zeuge syrischer und russischer Gräueltaten sei.



Die Weißhelme sind eine von Freiwilligen gegründete Gruppe von Zivilschützern, die überwiegend in Rebellengebieten im Einsatz ist. 2016 wurden sie mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Ihre Videoaufnahmen dokumentieren immer wieder Angriffe des syrischen und russischen Militärs. Beide Länder werfen den Weißhelmen indes Nähe zu Terrorgruppen vor.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.