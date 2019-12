In Weißrusslands Hauptstadt Minsk haben Hunderte Menschen gegen eine weitere Annäherung ihres Landes an Russland demonstriert.

Anlass für die Proteste ist ein Besuch von Weißrusslands autoritärem Herrscher Lukaschenko bei Russlands Staatschef Putin. Dabei ging es nach russischen Angaben um "Schlüsselfragen in den bilateralen Beziehungen, einschließlich der Aussichten auf eine vertiefte Integration". Die Demonstrierenden in Minsk kritisierten, es gehe nicht um eine Integration, sondern um eine Besatzung.



Weißrussland ist von seinem Nachbarn Russland wirtschaftlich abhängig. Bereits Ende der 90er-Jahre hatten beide Länder einen Vertrag über einen Unionsstaat geschlossen. Laut einer aktuellen Umfrage wollen aber rund 50 Prozent der Weißrussen unabhängig von Russland bleiben, während rund 48 Prozent für ein teilweises oder komplettes Zusammengehen ihrer Länder sind.



Eine Vereinigung der beiden Staaten könnte für Präsident Putin auch eine Möglichkeit sein, um nach 2024 an der Macht zu bleiben. Denn die Verfassung erlaubt ihm nur vier Amtszeiten als russischer Präsident.