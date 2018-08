Die Deutsche Welle fordert Weißrussland auf, ihren Korrespondenten Bykowski unverzüglich freizulassen.

In einer Erklärung des deutschen Auslandssenders heißt es, der Mitarbeiter der Russisch-Redaktion sei festgenommen worden. Vorher sei seine Wohnung durchsucht worden. Nach Agenturberichten wird Bykowski und weiteren Journalisten - auch anderer Medien - vorgeworfen, in die Computersysteme der staatlichen Nachrichtenagentur Belta eingedrungen zu sein und Informationen abgeschöpft zu haben. Bislang soll es mehr als zehn Festnahmen gegeben haben.



Die Deutsche Welle erklärte, sie habe beim Botschafter Weißrusslands in Berlin Protest gegen die Verhaftung ihres Korrespondenten eingelegt. Das Auswärtige Amt sowie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa äußerten sich besorgt über das Vorgehen der weißrussischen Behörden.