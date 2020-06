Kurz vor der Präsidentenwahl in Weißrussland ist einer der wichtigsten Gegner des autoritären Staatschefs Lukaschenko festgenommen worden.

Der frühere Chef der russischen Bank Belgazprombank, Babariko, kam wegen illegaler Geschäftspraktiken, darunter Korruption, in Untersuchungshaft. Die Büros der Bank wurden durchsucht, 15 Manager wurden in Gewahrsam genommen. Babariko wollte Lukaschenko am 9. August bei der Präsidentenwahl herausfordern. Er hatte genug Unterschriften dafür gesammelt, sich allerdings noch nicht offiziell registrieren lassen.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte nach Spitzengesprächen mit Vertretern östlicher Partnerländer, man erwarte, dass ein echter politischer Wettbewerb ermöglicht werde. Zudem müssten alle willkürlich festgehaltenen Aktivisten sofort freigelassen werden. Das weißrussische Volk fordere demokratische Wahlen, so von der Leyen.