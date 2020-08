Die Opposition in Weißrussland hat eine für heute Abend geplante Großkundgebung gegen Staatschef Lukaschenko kurzfristig abgesagt.

Die Veranstaltung samt Konzert in der Hauptstadt Minsk sei verboten worden, teilte Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaja auf ihrer Facebook-Seite mit. Die Behörden hätten die Absage damit begründet, dass es gleichzeitig ein Fest des Verteidigungsministeriums gebe. Swetlana Tichanowskaja ist die Frau des inhaftierten oppositionellen Bloggers Tichanowski und die einzige verbliebene Gegnerin von Lukaschenko, der an diesem Sonntag für eine sechste Amtszeit gewählt werden will. Er regiert die frühere Sowjetrepublik seit 26 Jahren autokratisch.



Neben der Opposition sieht sich auch die Presse in Weißrussland an der freien Arbeit gehindert. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" erklärte in Berlin, während des Wahlkampfs seien mehr als 40 Medienschaffende festgenommen worden, die über Demonstrationen und Kundgebungen von Oppositionskandidaten berichtet hätten.