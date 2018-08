In Weißrussland sind mehrere Journalisten festgenommen worden, darunter ein Korrespondent der Deutschen Welle.

Wie der deutsche Auslandssender mitteilte, wurde der Mitarbeiter in Gewahrsam genommen, nachdem seine Wohnung durchsucht worden war. Den Journalisten wird vorgeworfen, in die Computersysteme der staatlichen Nachrichtenagentur Belta eingedrungen zu sein und Informationen abgeschöpft zu haben. Nach Angaben der Organisation "Reporter ohne Grenzen" wurden bereits gestern in Minsk ebenfalls vier Mitarbeiter einer unabhängigen Nachrichtenagentur und eines Nachrichtenportals unter demselben Vorwurf festgenommen.



Die Deutsche Welle teilte mit, sie habe beim Botschafter Weißrusslands in Berlin die unverzügliche Freilassung des Korrespondenten gefordert. Man erwarte rechtsstaatliches Vorgehen gegenüber akkreditierten Journalisten.Das Auswärtige Amt sowie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa äußerten sich besorgt über das Vorgehen der weißrussischen Behörden.