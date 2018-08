In Weißrussland sind mehrere Journalisten festgenommen worden, darunter ein Korrespondent der Deutschen Welle.

Wie der deutsche Auslandssender mitteilte, wurde der Mitarbeiter in Gewahrsam genommen, nachdem seine Wohnung durchsucht worden war. Nach Informationen der Organisation "Reporter ohne Grenzen" wurden gestern in Minsk auch vier Mitarbeiter einer unabhängigen Nachrichtenagentur und eines Nachrichtenportals festgenommen. Ihnen wird die unrechtmäßige Nutzung einer staatlichen Nachrichtenagentur vorgeworfen.



Das Auswärtige Amt erklärte, man habe in der Angelegeheit gegenüber der weißrussischen Seite ein verhältnismäßiges Vorgehen angemahnt.