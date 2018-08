Mehrere in Weißrussland festgenommene Journalisten sind wieder frei, darunter auch ein Mitarbeiter der Deutschen Welle.

Dies hätten die Ermittler entschieden, teilte die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt Minsk mit. Die Journalisten waren am Dienstag und Mittwoch festgenommen worden. Ihnen wurde vorgeworfen, die Computersysteme der staatlichen Nachrichtenagentur BelTA gehackt und illegal kostenpflichtige Meldungen genutzt zu haben. Im Zuge der Ermittlungen waren am Dienstag Redaktionen unabhängiger Medien durchsucht worden.