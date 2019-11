In Weißrussland sind heute knapp sieben Millionen Menschen zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen.

Die frühere Sowjetrepublik gilt als letzte Diktatur Europas. Die Machtbefugnisse konzentrieren sich weitgehend bei Präsident Lukaschenko. Der 65-Jährige steht seit mehr als 25 Jahren an der Spitze Weißrusslands. Am Vormittag kündigte er an, für eine sechste Amtszeit zu kandidieren. Die Präsidentschaftswahl wird demnach voraussichtlich im Sommer kommenden Jahres stattfinden.

Wahl "noch fragwürdiger als frühere"

Die Staatsmacht habe sich kaum Mühe gegeben, die Parlamentswahl demokratisch erscheinen zu lassen, berichtete unser Korrespondent Florian Kellermann in der Sendung Hintergrund. Nur etwa zehn Prozent der Oppositions-Kandidaten durften demnach antreten. Die anderen seien aus zumeist fadenscheinigen Gründen abgewiesen worden. Und von denen, die antreten durften, seien viele wieder gestrichen worden. Der Minsker Politologe Karbalewitsch sagte, damit sei die Wahl noch fragwürdiger als frühere.