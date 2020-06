Der weissrussische Präsident Lukaschenko hat die Regierung des Landes entlassen.

Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Belta. Lukaschenko hatte diesen Schritt mehrfach angekündigt. Dem staatlichen Fernsehen zufolge will Lukaschenko noch am Abend über eine neue Zusammensetzung des Kabinetts beraten.



Die nächste Präsidentschaftswahl ist für August angesetzt. Lukaschenko steht seit 1994 an der Spitze des autoritär geführten Landes.