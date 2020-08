Im autoritär regierten Belarus findet heute die Präsidentschaftswahl statt.

Amtsinhaber Lukaschenko will sich nach 26 Jahren an der Macht für eine sechste Amtszeit bestätigen lassen. Vier weitere Kandidaten stehen zur Auswahl, darunter die Oppositionskandidatin Tichanowskaja. Sie konnte im Vorfeld der Wahl bereits Tausende Menschen zu Kundgebungen mobilisieren.



Die Behörden gingen im Vorfeld der Wahl gegen die Opposition vor. Menschenrechtlern zufolge wurden insgesamt mehrere Hundert Demonstranten und Aktivisten festgenommen. Auch gestern wurden wieder Festnahmen gemeldet, unter anderem die der Oppositionsvertreterin Kolesnikowa. Sie ist eine Mitstreiterin Tichanowskajas und wurde nach Angaben ihres Wahlkampfteams später wieder freigelassen.



Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sind bei der Abstimmung in Weißrussland - offizell: Belarus - nicht dabei. Experten gehen von massiven Wahlfälschungen aus.