Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in Weißrussland hat die Organisation "Reporter ohne Grenzen" den Behörden vorgeworfen, die Arbeit von Journalisten zu behindern.

Während des Wahlkampfs seien mehr als 40 Medienschaffende festgenommen worden, die über Demonstrationen und Kundgebungen von Oppositionskandidaten berichtet hätten, teilte die Organisation in Berlin mit. Auch die Arbeit ausländischer Journalisten werde auf Anweisung von Präsident Lukaschenko erschwert. "Reporter ohne Grenzen" forderte eine unabhängige Untersuchung.



Lukaschenko tritt am Sonntag für eine sechste Amtszeit an. Er regiert die frühere Sowjetrepublik seit 26 Jahren autokratisch.