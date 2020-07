In Weißrussland sind nach Angaben von Menschenrechtsgruppen bei einem Wahlkampfauftritt der Opposition Tausende Menschen auf die Straße gegangen.

Sie versammelten sich demnach an einem zentralen Park in der Hauptstadt Minsk. Es war die erste derartige Aktion der Oppositionspolitikerin Tichanowskaja. Sie will bei der Präsidentschaftswahl am 9. August gegen den autoritären Präsidenten Lukaschenko antreten. Außer Tichanowskaja gibt es noch drei weitere registrierte Gegenkandidaten.



Lukaschenko regiert Weißrussland seit mehr als 25 Jahren. Die Wahlkommission verweigerte mehreren Oppositionellen die Kandidatur.



In den vergangenen Tagen wurden Hunderte Menschen bei Demonstrationen festgenommen. Die EU-Kommission kritisierte das Vorgehen der Behörden.