Energiekrise

Dabei wurde ein Lager des Welternährungsprogramms der UNO in der Stadt Gonaïves geplündert. Der örtliche WFP-Chef Bauer erklärte, die Lebensmittel seien für fast 100.000 Schulkinder bis zum Jahresende bestimmt gewesen. Nach Angaben der Zeitung "Le Nouvelliste" wurden auch UNO-Büros, Schulen, eine Universität und mehrere Unternehmen geplündert. In der Hauptstadt Port-au-Prince griffen Randalierer Regierungsgebäude an. Die Krawalle halten den vierten Tag in Folge an. Vergangenen Sonntag hatte Ministerpräsident Henry angesichts der Finanznöte seiner Regierung das Ende von Subventionen für Treibstoff verkündet.

