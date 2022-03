Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett will weiter vermitteln. (dpa-Bildfunk / AP)

Der israelische Regierungschef telefonierte gestern erneut mit Russlands Präsident Putin. Am Samstag hatten sich beide in Moskau getroffen. Anschließend war Bennett bei Bundeskanzler Scholz in Berlin. Über konkrete Ergebnisse der Gespräche wurde nichts bekannt. Auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj nahm Bennett Kontakt auf.

Der türkische Präsident Erdogan drängte nach Angaben seines Büros in einem Telefonat mit Putin auf eine Waffenruhe, die Öffnung humanitärer Korridore sowie Gespräche über ein Friedensabkommen. Die Türkei sei bereit, dabei zu vermitteln.

Auch Frankreichs Präsident Macron telefonierte abermals mit Putin. In dem fast zweistündigen Gespräch sei es vor allem um die Sicherheit der ukrainische Atomkraftwerke gegangen, teilte der Élysée-Palast mit.

Dritte Verhandlungsrunde

Bei der dritten Runde der Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland dürfte heute erneut die Frage einer Waffenruhe im Vordergrund stehen. Die Ukraine fordert darüber hinaus den Abzug der russischen Truppen.

Der russische Präsident ließ allerdings im Vorfeld keine Anzeichen für ein Einlenken erkennen. Er verlangt unter anderem eine Entmilitarisierung der Ukraine sowie eine Anerkennung der Separatistenrepubliken Donezk und Luhansk sowie der Annexion der Krim durch Russland. Das russische Präsidialamt erklärte, man hoffe, dass die Vertreter der Ukraine dieses Mal einen konstruktiveren Ansatz zeigten und die neu entstehende Realität berücksichtigten.

Bei der zweiten Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland hatten sich beide Seiten auf die Schaffung humanitärer Korridore verständigt, um Zivilisten aus Kampfgebieten herausholen zu können. Im Fall der Stadt Mariupol scheiterten allerdings zwei Versuche einer Evakuierung. Beide Seiten machten sich gegenseitig dafür verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.