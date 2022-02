Zu weitreichender Eingriff in die Freiheitsrechte oder Notwendigkeit zur Überwindung der Pandemie: Die Impfpflicht gegen Corona ist umstritten. (imago / Fotostand / K. Schmitt)

Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Sorge, kritisierte, die Bundesregierung habe die in dem Gesetz vorgesehenen Regelungen nicht ordnungsgemäß gefasst. Arbeitsrechtliche Fragen wie ein Tätigkeits- und Betretungsverbot für ungeimpfte Pflegekräfte seien nicht geklärt, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Es brauche zudem klare Verwaltungsvorschriften für eine einheitliche Umsetzung in den Bundesländern.

Auch Saarland fordert bundesweite Aussetzung

Der saarländische Ministerpräsident Hans, ebenfalls CDU, bekräftigte die Forderung seiner Partei, die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht bundesweit auszusetzen. Er warnte im ARD-Fernsehen vor großen Unterschieden bei der Umsetzung in den einzelnen Bundesländern. Dies könne zu einem "unverantwortlichen Verschiebebahnhof" ungeimpfter Pflegekräfte führen, die dann möglicherweise in anderen Ländern arbeiten würden, sagte der CDU-Politiker.

Pflegebeschäftigte wollen klare Regeln

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe forderte ein bundeseinheitliches Vorgehen. Seine Präsidentin Bienstein sagte in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschlands, um den Einrichtungen, den Beschäftigten und den Menschen mit Pflegebedarf Sicherheit zu geben, brauche man klare und gut begründete Regelungen.

Nordrhein-Westfalen will die einrichtungsbezogene Impfpflicht einführen. Das Gesetz sei beschlossen worden und werde auch so umgesetzt, sagte Landesgesundheitsminister Laumann in Düsseldorf.

Bayern hatte zuerst Aussetzung angekündigt

Der bayerische Ministerpräsident Söder hatte kürzlich die vorübergehende Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht angekündigt. Er begründete die Entscheidung mit Schwierigkeiten der Pflegeeinrichtungen, genügend Personal zu bekommen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach geht dennoch davon aus, dass sich auch Bayern an das Gesetz halten wird. Er könne den Freistaat nicht zwingen, setze aber auf Vernunft, sagte Lauterbach am Abend im ZDF.

Bundessozialgericht: Länder dürfen nicht aussetzen

Möglicherweise können aber die Gerichte die Bundesländer zur Einführung dieser Impfpflicht zwingen: Nach Auffassung des Bundessozialgerichts dürfen die Länder die Impfpflicht nicht einfach aussetzen. Das Beschäftigungsverbot sei im Bundesgesetz eindeutig formuliert, sagte der Präsident des Bundesozialgerichts, Schlegel, in Kassel. Danach dürften Ungeimpfte ab dem 16. März in bestimmten Pflege- und Gesundheitseinrichtungen nicht mehr arbeiten. Ausnahmen auf Landesebene seien nur zulässig, wenn es nicht genügend Impfstoff gebe.

Die Impfpflicht für das Personal in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen soll ab Mitte März gelten. Unter anderem Bayern will die Regeln vorerst nicht durchsetzen.

