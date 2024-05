Bischof Georg Bätzing (Archivfoto). (picture alliance / epd-bild / Peter Jülich)

Dazu zähle die Mitsprache von Laien und die Weihe von Frauen zu Diakoninnen, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, beim Deutschen Katholikentag in Erfurt. Thema war dort erneut auch die Abgrenzung gegen die AfD. Bischöfe und Menschenrechtler warnten vor einer Bedrohung der Demokratie. Die russische Friedensnobelpreisträgerin Scherbakowa erklärte, in vielen Ländern gehe Gefahr von populistischen Kräften aus, ob von links oder von rechts. Der Magdeburger Bischof Feige wandte sich gegen die Vorstellung, Kirche dürfe sich nicht in die Politik einmischen.

Der 103. Deutsche Katholikentag war am Mittwochabend eröffnet worden. Er dauert noch bis Sonntag.

