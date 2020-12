Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in Deutschland bleibt hoch. Nun versucht die Politik also, mit einem harten Lockdown gegenzusteuern. Als zu erreichender Fixpunkt wird nach wie vor ein Inzidenzwert von 50 genannt. Ist der im Winter überhaupt möglich? Und bildet dieser Wert grundsätzlich eine sinnvolle Entscheidungsgrundlage? Ein Überblick über die gängigsten Argumente.

In der Debatte über die Beherrschbarkeit der Corona-Infektionszahlen taucht eine Größe immer wieder auf: der sogenannte "Inzidenzwert" - also die Zahl der bestätigten Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Die Schwelle, die dieser Wert nicht überschreiten soll, liegt bei 50. Doch wieso ausgerechnet diese Zahl - und ist sie überhaupt noch sinnvoll? Im Landkreis Regen in Bayern beispielsweise beträgt der Wert aktuell 574,9 (Stand: 11.12.), das ist der bundesweite Spitzenwert. Aber auch nahezu überall sonst steigt die Zahl auf deutlich über 100: Die interaktive Karte des Robert Koch-Instituts, auf dem der Inzidenzwert nach Landkreisen aufgeschlüssen dargestellt wird, zeigt sich fast flächendeckend im dunkelroten Bereich. Deutschlandweit liegt die Indizenz derzeit bei 156,3 (Stand 11.12)´.

Fixpunkt aus dem Frühjahr

Die Zahl 50 stammt aus dem Frühjahr, als die sogenannte erste Infektionswelle Deutschland erfasste. Bundeskanzlerin Merkel gab dazu am 6. Mai eine Pressekonferenz und begründete die Festlegung auf den Inzidenzwert 50 damit, dass man sich angeschaut hab.e, wie die Gesundheitsämter personell ausgerüstet seien. Bei den Gesundheitsbehörden sei ein Team von fünf Leuten pro 20.000 Einwohner eingeteilt, das die Infektionsketten zurückverfolgen und Kontaktpersonen informieren müsse. Das sei bei einem Inzidenzwert von 50 noch zu leisten. Dieser Wert wird von Landkreis zu Landkreis betrachtet; und sobald er über 50 steigt, werden die Coronaschutzmaßnahmen seitdem verschärft. Unter anderem wird die sogenannte Infektionsbremse aktiviert.



Heute stellt sich die Situation nach Einschätzung vieler Experten anders dar. Medizin, Behörden und Bevölkerung haben sich auf die Corona-Krise eingestellt. Der leitende Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Intektionsforschung, Gérard Krause, etwa betonte im "Spiegel": "Die Belastungsgrenze der Gesundheitsämter ist ja nicht in Stein gemeißelt. Gerade in Bezug auf das Kontaktpersonenmanagement gibt es mehrere Möglichkeiten, diese Belastungsgrenze positiv zu beeinflussen: mehr geschultes Personal und Einsatz digitaler Systeme sind nur zwei davon."



Zudem fordert Krause erneut, vor allem die ältere Bevölkerung besser zu schützen. "Alle, auch asymptomatische Infektionen zu reduzieren, um indirekt die Zahl der schweren Erkrankungen zu senken, ist ein sehr kleiner Hebel." Mindestens dieselbe Energie solle in den unmittelbaren Schutz der Bevölkerungsteile investiert werden, die besonders häufig schwer erkrankten. Krause rät zum Beispiel dazu, statt des Inzidenzwertes die Belegung von Intensivbetten im Blick zu haben, um Gegenmaßnahmen sinnvoll zu steuern. "Es kann auch einen Unterschied machen, ob etwa ein Altersheim oder eine Schulklasse betroffen ist, allein am Inzidenzwert sieht man das nicht."

Reichen 3 Wochen Lockdown?

Noch aber gilt die im Frühjahr getroffen Marke. Bleibt die Frage, ob dieser Wert von einem hohem Niveau an Neuninfektionen in kurzer Zeit überhaupt erreicht werden kann. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Janssens, zumindest ist skeptisch. Er sagt: "Selbst ein sofortiger Lockdown würde die Zahlen erst in zwei bis drei Wochen deutlich sinken lassen." Die Belastungen auf den Intensivstationen aber hätten ein Ausmaß angenommen, das nicht mehr lange von Pflegern und Ärzten gestemmt werden könne.



Der bayerische Landkreis Berchtesgadener Land hatte mit einem zweiwöchigen strengen Lockdown im Oktober die 7-Tage-Inzidenz mehr als halbieren können. Die Urlaubsregion galt zu Beginn der Maßnahme mit fast 300 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnern als Rekordhotspot. Im Zuge des Lockdown mussten Hotels und Restaurants den Betrieb einstellen, Schulen und Kitas wurden geschlossen, und strenge Ausgangsbeschränkungen traten in Kraft. In der Folge sank die Sieben-Tage-Inzidenz bis Mitte November auf rund 123. Inzwischen liegt sie allerdings wieder bei über 144 (Stand 11.12.).



Die Virologin Melanie Brinkmann sagte im Deutschlandfunk, auch eine 7-Tage-Inzidenz von 50 sei sehr hoch, das sei "gerade so an der Grenze, wo man sagen kann, na ja, da kommen die Gesundheitsämter eigentlich schon gar nicht mehr hinterher."

Kanzleramt hält an 50 fest

Für Bundeskanzleramtsminister Braun aber ist die 50 nach wie vor der zu erreichende Schwellenwert. Der CDU-Politiker sagte im ZDF, wer deutlich über dem Inzidenz-Bundesdurchschnitt oder gar über 200 liege, habe "eine große Verantwortung, mehr zu machen aus eigener Kraft, um die Zahlen wieder zu reduzieren". Braun mahnte: Würde die 50 als Schwellenwert dadurch entwertet, dass man den Eindruck erwecke, schlimm sei nur über 200, wäre das gefährlich.



(Stand: 11.12.2020)

