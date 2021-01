Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in Deutschland bleibt trotz des Lockdowns hoch. Ab welcher Sieben-Tage-Inzidenz sind Lockerungen sinnvoll oder überhaupt denkbar? Führende Wissenschaftler und Ärzte raten dazu, die bisherige Zielmarke der Bundesregierung von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner pro Woche zu überdenken - in die eine oder andere Richtung.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, ob man sich strikt an diesem Wert orientiere, müsse man mit Blick auf andere wichtige Faktoren wie psycho-soziale Folgen von Schulschließungen genau abwägen.



Die Virologin Melanie Brinkmann sprach sich dafür aus, eine Lockerung von Corona-Maßnahmen erst bei einer Inzidenzzahl von 10 durchzuführen. Nur so seien die Kontaktnachverfolgung möglich und die Testkapazitäten ausreichend, sagte sie im Deutschlandfunk. Eine Inzidenzzahl von 50 sei das Maximum, das erreicht werden dürfe. Erst wenn der Reproduktionswert vier Wochen lang bei 0,7 liege, könne die Pandemie erfolgreich bekämpft werden.

50 im Winter "illusorisch"

Der Epidemiologe Klaus Stöhr hält das Ziel einer Inzidenz von 50 oder sogar niedriger im Winter schlicht für "illusorisch". Er sagte bei n-tv, in unserer Klimazone sei das Ziel einer 50er-Inzidenz nicht machbar. Bei einer so hohen Infektiosität und weil noch mehr als 90 Prozent der Bevölkerung keine Immunität gegen das Virus entwickelt hätten, "können selbst drastische Einschränkungen die dauernde Viruszirkulation nur in einem begrenzten Umfang und dann nur über einen kurzen Zeitraum reduzieren". Erfahrungen aus anderen Ländern wie Irland, Israel oder Belgien zeigen, dass die Zahlen nach einem harten Lockdown schnell wieder steigen können und dann wiederholt Verschärfungen der Maßnahmen nötig sind.



In Deutschland liegt die Sieben-Tages-Inzidenz derzeit bei 139,8. Rund 80 Prozent der Landkreise weisen einen Wert von deutlich mehr als 100 auf. In drei Kreisen liegt die Inzidenz sogar bei mehr als 500 Fällen. Die interaktive Karte des Robert Koch-Instituts, auf dem der Inzidenzwert nach Landkreisen aufgeschlüssen dargestellt wird, zeigt sich fast flächendeckend im dunkelroten Bereich. (Stand 31.12.)

Fixwert aus dem Frühjahr

Die Bundesregierung peilt weiterhin eine Inzidenz von 50 an. Die Zahl stammt aus dem Frühjahr, als die sogenannte erste Infektionswelle Deutschland erfasste. Bundeskanzlerin Merkel gab dazu am 6. Mai eine Pressekonferenz und begründete die Festlegung auf den Inzidenzwert 50 damit, dass man sich angeschaut habe, wie die Gesundheitsämter personell ausgerüstet seien. Bei den Gesundheitsbehörden sei ein Team von fünf Leuten pro 20.000 Einwohner eingeteilt, das die Infektionsketten zurückverfolgen und Kontaktpersonen informieren müsse. Das sei bei einem Inzidenzwert von 50 noch zu leisten. Dieser Wert wird von Landkreis zu Landkreis betrachtet; und sobald er über 50 steigt, werden die Coronaschutzmaßnahmen seitdem verschärft. Unter anderem wird die sogenannte Infektionsbremse aktiviert.



Heute stellt sich die Situation nach Einschätzung vieler Experten anders dar. Medizin, Behörden und Bevölkerung haben sich auf die Corona-Krise eingestellt. Der leitende Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Intektionsforschung, Gérard Krause, etwa betonte im "Spiegel": "Die Belastungsgrenze der Gesundheitsämter ist ja nicht in Stein gemeißelt. Gerade in Bezug auf das Kontaktpersonenmanagement gibt es mehrere Möglichkeiten, diese Belastungsgrenze positiv zu beeinflussen: mehr geschultes Personal und Einsatz digitaler Systeme sind nur zwei davon."



Krause fordert, wie auch der Virologe Hendrick Streek schon seit längerem, vor allem die ältere Bevölkerung besser zu schützen. "Es kann auch einen Unterschied machen, ob etwa ein Altersheim oder eine Schulklasse betroffen ist, allein am Inzidenzwert sieht man das nicht", sagt er und rät dazu, statt des Inzidenzwertes die Belegung von Intensivbetten im Blick zu haben, um Gegenmaßnahmen sinnvoll zu steuern.

Reichen ein paar Wochen Lockdown?

Noch aber gilt die im Frühjahr getroffen Marke. Für Bundeskanzleramtsminister Braun ist die 50 nach wie vor der zu erreichende Schwellenwert. Der CDU-Politiker mahnte im ZDF: Würde die 50 als Schwellenwert dadurch entwertet, dass man den Eindruck erwecke, schlimm sei nur über 200, wäre das gefährlich. Und ach in den Bundesländern sieht man das ähnlich: Schleswig-Holsteins Ministerpräsidentin Schwesig etwa betonte, größere Lockerungen des jetzigen Lockdowns seien erst möglich, wenn der Inzidenzwert über einen längeren Zeitraum wieder deutlich unter 50 liege.



Bleibt die Frage, ob der Wert 50 in kurzer Zeit überhaupt erreicht werden kann. Helfen kann hier ein Blick in den bayerischen Landkreis Berchtesgadener Land. Dort hatte man mit einem zweiwöchigen strengen Lockdown im Oktober die 7-Tage-Inzidenz mehr als halbieren können. Die Urlaubsregion galt zu Beginn der Maßnahme mit fast 300 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnern als Rekordhotspot. Im Zuge des Lockdown mussten Hotels und Restaurants den Betrieb einstellen, Schulen und Kitas wurden geschlossen, und strenge Ausgangsbeschränkungen traten in Kraft. In der Folge sank die Sieben-Tage-Inzidenz bis Mitte November auf rund 123. Doch weiter runter ging es auch mit dem erneuten Lockdown nicht. Aktuell liegt die Inzidenz bei 121,8. (Stand 31.12.)

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 02.01)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 2.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 21.12.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 30.12.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 28.12.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 2.1.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 28.12.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 30.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.