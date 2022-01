Belarus Weiter Hunderte Migrantinnen und Migranten an polnischer Grenze

An der belarussischen Grenze zu Polen harren weiter viele Migrantinnen und Migranten aus, um in die EU aufgenommen zu werden. In einer Lagerhalle in der Stadt Brusgi seien derzeit 600 Menschen untergebracht, teilte das Rote Kreuz in Minsk mit. Ihnen werde dort geholfen.

01.01.2022