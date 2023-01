Russischer Angriffskrieg

Vom Krieg zerstörtes Gebäude im ostukrainischen Tschassiw Jar. (AFP / DIMITAR DILKOFF)

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, man habe in den Gebieten Donezk, Cherson und Saporischschja ukrainisches Feuer erwidert. Nach Erkenntnissen britischer Geheimdienste wurde außerdem rund um die Stadt Kreminna in der Region Luhansk gekämpft.

Der russische Präsident Putin hatte die einseitige Waffenruhe am Donnerstag angeordnet. Sie sollte 36 Stunden dauern und heute Abend um 22 Uhr deutscher Zeit enden. Die ukrainische Regierung vermutete ein Täuschungsmanöver und schloss sich der Feuerpause nicht an.

