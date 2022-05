Rettungsschiff "Ocean Viking" (dpa / SOS Mediterranee)

Ein Teil der Migranten an Bord benötige dringend medizinische Hilfe, teilte die

Organisation SOS Méditerranée mit. Die Menschen waren vor der Küste Libyens, beziehungsweise Maltas an Bord genommen worden. Anfragen an die Seebehörden dieser beiden Länder sowie an Italien blieben bislang unbeantwortet.

