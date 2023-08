Kabinetts-Klausur

Finanzminister Lindner sagte am Abend im ARD-Fernsehen zu einem möglichen Industriestrompreis, eine derartige Subvention für die Wirtschaft führte zu Wettbewerbsverzerrung zwischen großen und kleinen Unternehmen. Aus seiner Sicht brauche Deutschland vielmehr einen schnelleren Zubau von Energieerzeugung, schnellere Genehmigungsverfahren sowie einfachere Strom-Partnerschaften zwischen Energieversorgern und Großverbrauchern. Nachdenken könne man über eine Reduzierung der Stromsteuer, sofern Geld vorhanden sei, ergänzte der FDP-Politiker.

In dem gestern von Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner vorgestellten 10-Punkte-Plan zur Entlastung der Wirtschaft hieß es lediglich, die Bundesregierung arbeitete an einer "konsistenten und belastbaren Strategie für die zukünftige Energieversorgung in Deutschland, auch für bezahlbare Strompreise, gerade auch für Wirtschaft und Industrie". Eine Dauersubventionierung sei dabei keine Lösung. Die Grünen und weitestgehend auch die SPD wollen den Strompreis für die Industrie für einen begrenzten Zeitraum deckeln. Die Argumentation ist, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien mittelfristig automatisch zu niedrigeren Strompreisen führt und die Subvention dann unnötig wird. Bundeskanzler Scholz sowie die FDP sind gegen einen solchen Industriestrompreis.