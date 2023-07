Weiter kein Fortschritt bei angestrebter Krankenhausreform - Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist dennoch zuversichtlich (imago-images / photothek / Janine Schmitz )

Bundesminister Lauterbach sprach zum Abschluss des Treffens in Friedrichshafen von Problemen in mehreren zentralen Fragen, auch wenn es Annäherungen gegeben habe. Er sei zuversichtlich, dass es schließlich eine Lösung geben werde, aber nicht um den Preis von faulen Kompromissen, betonte der SPD-Politiker. Besonders umstritten ist die von Lauterbach angestrebte Qualitätsbewertung der Krankenhäuser, die von den Ländern abgelehnt wird. Die Reform soll den Plänen zufolge am 1. Januar in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.