Lagerhalle mit Impfstoff gegen Covid-19 von Pfizer-Biontech. (Ronny Hartmann / AFP)

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte "Bild am Sonntag", einen Tag nach der Forderung von Kanzlerin Merkel, alle so schnell wie möglich zu boostern, werfe das Gesundheitsministerium Brocken in das Impfgetriebe. Spahn müsse das Vorhaben unverzüglich zurücknehmen, forderte die SPD-Politikerin. Zuvor hatte bereits ihr Parteikollege Lauterbach im Deutschlandfunk gesagt, es sei nicht richtig, jenen Impfstoff zurückzuhalten, dem die Menschen vertrauten. Auch Vertreter von CSU, FDP und Grünen äußerten Kritik. Die Ärzteschaft warnte zudem vor einem erhöhten Beratungsbedarf bei Patientinnen und Patienten, die bereits Auffrischungsimpfungen mit dem Biontech-Mittel vereinbart hätten und nun zögern könnten, wenn ihnen das Moderna-Vakzin angeboten werde. Spahn verwies dagegen darauf, dass Moderna ebenso sicher und wirksam sei wie Biontech.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.