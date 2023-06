EU-Asylkompromiss

Weiter Kritik bei den Grünen - SPD verteidigt Einigung

Die Reformpläne für das europäische Asylsystem sorgen weiter für Debatten. Grünen-Chefin Lang erneuerte ihre Kritik am Kompromiss der EU-Innenminister. Zentrale Punkte seien bei den Verhandlungen in Luxemburg nicht erreicht worden, sagte sie. Dazu gehörten Ausnahmen für Familien mit Kindern bei der Unterbringung in überwachten Einrichtungen an den EU-Grenzen.

12.06.2023