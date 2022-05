Reisende am Flughafen Frankfurt (picture alliance / Daniel Kubirski)

Dies betrifft nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums alle Maschinen, die in Deutschland starten oder landen. Die Luftsicherheitsagentur EASA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC empfehlen eine Maskenpflicht nicht mehr generell. Wenn es am Abflug- oder Zielort aber strengere Maßnahmen gibt, sollten sie weiterhin auch in den Flugzeugen gelten. In Deutschland ist die bundesweite Maskenpflicht in Flugzeugen und Fernzügen im Infektionsschutzgesetz vorerst bis 23. September festgelegt. Auch im Nahverkehr mit Bussen und Bahnen gilt eine Maskenpflicht, die jeweils die Länder anordnen.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.