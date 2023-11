Waldspaziergang im Regen (JOKER / picture alliance)

Die Vorhersage:

In der Nordwesthälfte meist stark bewölkt und stellenweise etwas Regen. In der Südosthälfte aufgelockert bewölkt und meist trocken. Am Abend im Westen und Südwesten Schauer. Höchstwerte 10 bis 17 Grad. Morgen im Westen Regen, im Osten locker bewölkt. Temperaturen 10 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Nordwesten und Westen Schauer, sonst verbreitet aufgelockert bewölkt. 7 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.