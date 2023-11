Wetter

Weiter mild mit etwas Regen

Das Wetter: Nachts in der Westhälfte Regen, in der Osthälfte wechselnd bewölkt und meist trocken. Tiefstwerte 10 bis 2 Grad. Am Tag im Westen und Süden weitere Niederschläge, im Osten im Tagesverlauf nachlassender Regen und auflockernde Bewölkung. Temperaturen 10 bis 16 Grad.

02.11.2023