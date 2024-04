Wetter

Weiter nass und kalt

Das Wetter: In der kommenden Nacht im Nordwesten und Norden vielerorts trocken und einige Auflockerungen. Sonst wolkig bis stark bewölkt und gebietsweise Regen, Schneeregen oder Schauer, Schneefallgrenze 600 bis 400 Meter. Temperaturen zwischen 6 bis -2 Grad. Stellenweise Glättegefahr. Am Tag erneut viel Regen. Im Nordosten und Osten am Nachmittag gebietsweise Wolkenauflockerungen. Temperaturen 6 bis 12 Grad.