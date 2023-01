Drohnenangriffe auf die Ukraine sind zum Alltag geworden. (dpa )

Ein Sprecher der ukrainischen Heeresgruppe Ost teilte mit, dabei hätten die russischen Truppen schwere Verluste erlitten. Allein gestern seien rund 170 Soldaten getötet worden. Bachmut gilt als wichtiger strategischer Punkt entlang der Frontlinie im Osten der Ukraine. Die russische Armee setzte ihre Luftangriffe auch an Neujahr fort. Ziel war unter anderem die Hauptstadt Kiew. Der ukrainische Präsidentenberater Podoljak schrieb auf Twitter, Russland habe keine militärischen Ziele mehr, sondern versuche, so viele zivile Objekte wie möglich zu zerstören und so viele Zivilisten wie möglich zu töten.

Die Angaben zum Kriegsgeschehen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

