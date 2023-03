Die Kämpfe um Bachmut dauern an. (AFP / ARIS MESSINIS)

Der ukrainische Generalstab erklärte am Abend in seinem Lagebericht, die russischen Truppen hätten ihren Sturm auf die Stadt und die umliegenden Siedlungen fortgesetzt. Viele Ortschaften seien beschossen worden. Neue Angaben zu Geländegewinnen und -verlusten machte das ukrainische Militär nicht. Gestern hatte das britische Verteidigungsministerium erklärt, die ukrainischen Truppen gerieten in Bachmut immer stärker in Bedrängnis.

Um die Stadt wird seit Wochen heftig gekämpft. Russland setzt bei dem Versuch, Bachmut einzunehmen, auch die Söldnergruppe Wagner ein.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.