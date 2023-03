Ein Satellitenbild der umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine. (Uncredited / Maxar Technologies / dp / Uncredited)

Der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen teilte mit, die russische Söldner-Gruppe Wagner greife aus mehreren Richtungen an und versuche, ins Zentrum vorzudringen. Alle Versuche von russischer Seite, die Stadt einzunehmen, würden aber zurückgeschlagen. Nach Abgaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj erleidet das russische Militär derzeit hohe Verluste. So seien in weniger als einer Woche mehr als 1.100 Angehörige der russischen Streitkräfte in der Nähe von Bachmut getötet worden.

Die ukrainischen Truppen kontrollieren den Westen der Stadt, die russischen Söldner-Einheiten den größten Teil des Ostens. Bachmut gilt als strategisch wichtig und wird seit Monaten umkämpft.

Die Angaben zum Kriegsgeschehen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.