Wetter

Weiter sonnig und mild, 21 bis 28 Grad.

Das Wetter: Im Nordwesten und Westen gebietsweise noch starke Bewölkung, später von Nordosten her auflockernd. Sonst nur lockere Bewölkung oder sonnig. Weitestgehend trocken, nur in den Alpen und im Südosten Bayerns ganz vereinzelt Schauer. 13 bis 26 Grad. Morgen verbreitet sonnig oder heiter. 21 bis 27 Grad, an den Küsten kühler.

30.05.2023